Итоги дня DPC SEA-2021/22 Tour 2: Division I

19 марта в первом дивизионе Юго-Восточной Азии состоялись две встречи между командами Polaris и T1, а также BOOM и Nigma galaxy SEA.

Polaris vs T1 (2-0)

Долгожданный реванш для Polaris. T1 будучи фаворитами встречи проигрывают, совершив всего 9 фрагов за 2 карты. Polaris буквально не ощутили своего оппонента. Ранее в рамках BTS Pro Series Season 10: Southeast Asia T1 нанесли аналогичное поражение Polaris.

Boom vs Nigma Galaxy SEA (L-W)

По неизвестной причине буткемп команды BOOM остался без электричества и коллективу, который был буквально уже «коронован» в этом регионе, было засчитано техническое поражение, а Nigma Galaxy SEA получили бесплатные очки, минуя самую сложную из возможных схваток.

Матчи в первом дивизионе DPC для Юго-Восточной Азии проходят с 16 марта по 21 апреля. Восемь коллективов разыгрывают $ 205 тысяч и три слота на ESL One Stockholm Dota Major 2022.

(Гэсэр Галсанов)