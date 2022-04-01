Итоги 17-го игрового дня на ESL Pro League

В Дюссельдорфе прошел 17 игровой день турнира ESL Pro League season 15. В рамках матчей группы D 31 марта были проведены матчи x-kom AGO против Complexity (2-1), Heroic против Astralis (2-1) и NAVI против Evil Geniuses (2-0).

x-kom AGO vs Complexity 2-1

Первая карта игры Inferno — выбор x-kom AGO, закончилась победой Complexity со счетом 16-11. На второй карте Ancient не смотря на проваленную защиту, AGO удается продемонстрировать сильную атаку и выиграть на выборе противника со счетом 16-11.

Третья карта — Vertigo закончилась со счетом 16-12 в пользу X-kom AGO.

Heroic vs Astralis 2-1

Датское дерби. Счет серии 2-1. Во время матча Heroic совершили камбэк на 2 последних картах Overpass и Vertigo побеждая противника в овертаймах.

NAVI vs Evil Geniuses 2-0

NAVI не оставили шансов для американского коллектива Evil Geniuses и уверенно одержали победу с большим отрывом. Так на первой карте Overpass Evil Geniuses смогли выиграть всего два раунда, а на второй карте Dust 2 NAVI выиграли 16-10.

Все острые моменты игрового дня можно посмотреть по ссылке.