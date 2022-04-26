It Takes Two стала «игрой года» 84 раза

На сайте Game Awards был опубликован список сумм наград игр за 2021 год. Согласно данным сайта, игре It Takes Two удалось стать «игрой года» 84 раза, что является рекордом для 2021 года.

Для сравнения, такие хиты как Resident Evil: Village и Forza Horizon 5 набрали 58 и 53 награды в той же номинации.

О рекорде It Takes Two также сообщила компания-издатель EA, поблагодарив всех игроков «за участие в путешествии вместе с ними.

It Takes Two — это игра в жанре action-adventure, разработанная Hazelight Studios и изданная Electronic Arts. Платформер рассказывает историю фантастического мира. Главная отличительная черта игры — в нее нужно обязательно параллельно проходить вдвоем.