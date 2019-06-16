Источник: власти выделили 37,5 миллионов рублей на турнир по FIFA 19 в Москве, куда пришло 10 зрителей

Вчера, 15 июня, в Москве прошел турнир по FIFA 19 Moscow Cyber Cup, на который власти столицы выделили 37,5 млн рублей, утверждает Телеграм-канал Cyberslovo. По информации источника, на мероприятии было 10 зрителей.

Сообщалось, что трансляцию смотрело менее 100 человек и в социальных сетях не было никакой официальной информации. Изначально планировалось, что турнир будет международным, но за неделю до старта Moscow Cyber Cup сообщили, что турнир будет исключительно российским.

– Начало мероприятия было в 9.00, начало игр было в 10.00, закончить планируют в 21.30. Из активностей анонсировано выступление группы Burito и балета Todes. Сомневаюсь, что выступления будут, так как зрителей 10 человек всего, – приводит слова одного из посетителей турнира Телеграм-канал Cyberslovo.

Победителем турнира стал представитель Gambit Артем "Xal_X8" Халилов.