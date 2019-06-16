Источник: Командная сама отказалась вести турнир по FIFA 19 в Москве, на который выделили 37,5 миллиона

Режиссер-постановщик Moscow Cyber Cup Татьяна Русина заявила, что представители турнира связывались с директором Марии Командной и предлагали известной журналистке и телеведущей быть ведущей мероприятия, утверждает Телеграм-канал "Мутко против". Сообщается, что уже после ее отказа организаторам турнира пришлось искать других, которые получили за проведение мероприятия примерно по 170 000 рублей.

Ранее сама Командная выступила с критикой в адрес властей Москвы, которые выделили 37,5 миллиона рублей на турнир по FIFA 19. Турнир прошел в субботу, 15 июня, и, по информации Телеграм-канала Cyberslovo, его посетило всего 10-12 человек. Командная якобы должна была вести мероприятие с бывшим нападающим "Крыльев Советов" Евгением Савиным. За это они долнжны были получить по 450 тысяч.

В Москве на турнир по киберспорту выделили 37 миллионов. Пришло 10 зрителей //

"Хватит так нагло пилить бабки!" Командная и Савин высказались о турнире за 37,5 миллиона рублей