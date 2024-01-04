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4 января, 23:15

Исправленные ремастеры GTA появятся и на ПК

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Rockstar Games

Многие остались разочарованы переизданиями классической трилогии GTA (III, Vice City, San Andreas) — и не в последнюю очередь из-за кардинально изменившегося освещения, которое не просто не передавало атмосферу оригиналов, но и выглядело плохо само по себе.

Один из патчей исправил эту проблему и некоторые другие косяки, вроде испорченных моделей, но только на мобильных устройствах.

Теперь же, вероятно, счастье наступит и на других платформах. Изменения в базе SteamDB свидетельствуют о том, что разработчики тестируют новый билд — речь может идти как раз о переносе мобильных улучшений на ПК.

GTA: The Trilogy. Трилогия GTA вышла на iOS и Android — игра выглядит лучше, чем на ПК

Источник: TG-канал hypervawe
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