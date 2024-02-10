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10 февраля, 20:45

iPhone SE 4 будет похож на iPhone 16

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Рендер iPhone SE 4.
Фото Macrumors

iPhone SE 4 возьмет за базу iPhone 16, а не iPhone 14, как инсайдеры думали ранее.

Рендер iPhone SE 4.
Фото Macrumors

Смартфон получит дисплей с вырезом Dynamic Island и одну камеру на задней панели. Также у смартфона появится настраиваемая кнопка Action Button, которая впервые появилась на iPhone 15.

Рендер iPhone 16. iPhone 16 будет в четырех базовых расцветках — что еще стало известно о будущей новинке

Характеристики устройства остаются неизвестными, но некоторые блогеры предполагают, что iPhone SE 4 получит 6,1-дюймовый экран.

Ориентировочный релиз смартфона — 2025 год.

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