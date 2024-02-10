iPhone SE 4 будет похож на iPhone 16

iPhone SE 4 возьмет за базу iPhone 16, а не iPhone 14, как инсайдеры думали ранее.

Рендер iPhone SE 4. Фото Macrumors

Смартфон получит дисплей с вырезом Dynamic Island и одну камеру на задней панели. Также у смартфона появится настраиваемая кнопка Action Button, которая впервые появилась на iPhone 15.

Характеристики устройства остаются неизвестными, но некоторые блогеры предполагают, что iPhone SE 4 получит 6,1-дюймовый экран.

Ориентировочный релиз смартфона — 2025 год.