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iPhone 15 выпустят в 5 разных цветах — есть из чего выбрать

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iPhone.
Фото Apple

В сети появились новые фотографии iPhone 15 — похоже, что стандартная линейка на выходе смартфона будет иметь пять цветов.

iPhone.
Фото Apple

По сообщениям инсайдера, Apple протестировала как минимум шесть расцветок, сообщил инсайдер. Компания тестировала iPhone 15 в зеленом, синем, желтом и оранжевом цветах. Кроме того, тестировалось несколько оттенков розового и черного.

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iPhone 15 и 15 Plus будут доступны в следующих цветах: белый, черный, желтый, оранжевый и синий. Вероятно, каждый из цветов получит новый оттенок, который Apple ранее не использовала.

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