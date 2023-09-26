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Сегодня, 18:48

iPhone 15 уже продают дешевле 100 000 рублей

Богдан Виноградов
Корреспондент
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iPhone 15.
Фото Apple

Еще совсем недавно новый Айфон последней модели было невозможно купить дешевле 125 тысяч рублей. Но теперь ситуация поменялась — то ли из-за недовольных отзывов первых покупаетелей, то ли из-за низкого спроса.

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Появившиеся сейчас предложения позволяют купить iPhone 15 младшей модели «всего» за 96 990 рублей в версии со 128 ГБ встроенной памяти, за 256 придется накинуть еще несколько тысяч. Возможно, вскоре цены упадут еще сильнее.

Источник: Apple News
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