iPhone 15 уже продают дешевле 100 000 рублей

Еще совсем недавно новый Айфон последней модели было невозможно купить дешевле 125 тысяч рублей. Но теперь ситуация поменялась — то ли из-за недовольных отзывов первых покупаетелей, то ли из-за низкого спроса.

Появившиеся сейчас предложения позволяют купить iPhone 15 младшей модели «всего» за 96 990 рублей в версии со 128 ГБ встроенной памяти, за 256 придется накинуть еще несколько тысяч. Возможно, вскоре цены упадут еще сильнее.