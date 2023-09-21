iPhone 15 уже привезли в Россию — старт продаж начнется вместе со всем миром

iPhones.ru сообщает, что новые смартфоны от Apple уже приехали в Россию.

В ближайшее время технические специалисты протестируют линейку устройств, чтобы обеспечить корректную работу устройств на территории РФ. Несмотря на ранний привоз техники Apple, старт продаж iPhone 15 намечен на 23 сентября.

Через сутки после официального запуска (он начнется 22 сентября) во всем мире пользователи из России получат свои гаджеты, купленные через предзаказ.