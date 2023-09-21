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iPhone 15 уже привезли в Россию — старт продаж начнется вместе со всем миром

Владислав Шалганов
Корреспондент
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iPhone.
Фото Apple

iPhones.ru сообщает, что новые смартфоны от Apple уже приехали в Россию.

В ближайшее время технические специалисты протестируют линейку устройств, чтобы обеспечить корректную работу устройств на территории РФ. Несмотря на ранний привоз техники Apple, старт продаж iPhone 15 намечен на 23 сентября.

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Через сутки после официального запуска (он начнется 22 сентября) во всем мире пользователи из России получат свои гаджеты, купленные через предзаказ.

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