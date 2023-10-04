iPhone 15 Pro за 7 миллионов рублей сделали из золота, метеорита и клыка тираннозавра

iPhone 15 Pro в мире от российского бренда Caviar стоит почти 7,2 миллиона рублей — и дело не только в золоте. Да, модель под названием «Машина времени» действительно покрыта драгоценным металлом 999-й пробы.

Но помимо этого при изготовлении копруса использовались:

— Частица метеорита Муонионалуста.

— Костные остатки тираннозавра, мамонта и акулы-мегаладона.

— Частицы наконечника копья римского солдата и шведской пули из XVIII века.

— Частицы iPhone 2G.

Что и говорить, скачок от Петра Великого к Стиву Джобсу оказался разительным! Всего таких «машин времени» будет изготовлено 3 штуки.

Впрочем, это даже не самый дорогой новый Айфон от Caviar. Украшенная бриллиантами версия Diamond Snowflake стоит почти 50 миллионов рублей, а в модель Daytona встроены часы Rolex — обойдется она в 13,1 миллиона.