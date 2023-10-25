iPhone 15 Pro в России подешевел на 30 процентов

Цены на iPhone 15 в России продолжают падать. Так, iPhone 15 Pro на 256 гигабайтов памяти можно найти всего за 128,5 тысячи рублей — на 28 процентов дешевле, чем изначально. Нечто похожее происходит и с моделями попроще — «скидка» на обыкновенный iPhone 15 со 128 гигабайтами памяти составила 15 процентов, купить его получится за 82,5 тысячи рублей.

Объясняется это сразу несколькими факторами: от падения спроса (кто хотел, давно купили) до установления более стабильных каналов поставки в Россию.