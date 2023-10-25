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25 октября, 21:20

iPhone 15 Pro в России подешевел на 30 процентов

Богдан Виноградов
Корреспондент
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iPhone 15.
Фото Apple

Цены на iPhone 15 в России продолжают падать. Так, iPhone 15 Pro на 256 гигабайтов памяти можно найти всего за 128,5 тысячи рублей — на 28 процентов дешевле, чем изначально. Нечто похожее происходит и с моделями попроще — «скидка» на обыкновенный iPhone 15 со 128 гигабайтами памяти составила 15 процентов, купить его получится за 82,5 тысячи рублей.

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Объясняется это сразу несколькими факторами: от падения спроса (кто хотел, давно купили) до установления более стабильных каналов поставки в Россию.

Источник: TG-канал
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