iPhone 15 Pro превратили в игровую консоль

Одна из «фишек» iPhone 15, которую особенно часто подчеркивали в Apple — это расширенные возможности для гейминга. Разве плохо носить в кармане телефон, на котором можно запустить новинку вроде Resident Evil 4 Remake?

Поэтому нет ничего удивительного в том, что добравшиеся до iPhone 15 пользователи превращают свои устройства в настоящие игровые консоли.

Энтузиаст мобильного гейминга показал, как играет в Genshin Impact при помощи Айфона, проектора и геймпада от Xbox. Правда, к самому телефону пришлось прикрутить внешний кулер, иначе новинка от Apple могла бы перегреться. Все это удовольствие обошлось примерно в 4 тысячи долларов.