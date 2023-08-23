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Сегодня, 19:55

iPhone 15 Pro может стать дороже на 20 тысяч рублей

Владислав Шалганов
Корреспондент
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iPhone.
Фото Apple

В сети появился неутешительный прогноз от сайта DigiTimes — согласно данным газеты, цена pro-версии 15 Айфона может подскочить на 200 долларов или 20 тысяч рублей.

iPhone.
Фото Apple

Значительное повышение цен может привести к уменьшению улучшенных версий смартфона на рынке, что также может повлиять на их стоимость.

Если новинки станут дороже именно на 200 долларов, то в США без учета налогов iPhone 15 Pro будет стартовать с 1200 долларов или ~113 тысяч рублей, а за iPhone 15 Pro Max (Ultra) будут просить от 1400 долларов или 132 тысяч рублей.

В Европе и России цены могут быть еще более впечатляющими из-за налога и затрат на транспорт.

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В конце июля стала известна примерная цена на стандартную версию iPhone 15 в России. Цена на смартфон будет в районе 140-150 тысяч рублей.

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