iPhone 15 Pro cлабее бюджетных андроидов? Смартфон не может стабильно запустить Genshin Impact
В сети появились жалобы от пользователей на iPhone 15 Pro — смартфон не выдерживает Genshin Impact на высоких настройках графики.
Игра начинает подтормаживать, а сам телефон очень сильно нагревается. При этом остальные крупные проекты телефон запускает без проблем.
Скорее всего это связано с внутриигровыми проблемами и починится специальным патчем для конкретной версии телефона. На других, более бюджетных телефонах и смартфонах на Android из куда меньшей ценовой категории, игра запускается и работает без проблем.
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