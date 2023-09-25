iPhone 15 Pro cлабее бюджетных андроидов? Смартфон не может стабильно запустить Genshin Impact

В сети появились жалобы от пользователей на iPhone 15 Pro — смартфон не выдерживает Genshin Impact на высоких настройках графики.

Игра начинает подтормаживать, а сам телефон очень сильно нагревается. При этом остальные крупные проекты телефон запускает без проблем.

Скорее всего это связано с внутриигровыми проблемами и починится специальным патчем для конкретной версии телефона. На других, более бюджетных телефонах и смартфонах на Android из куда меньшей ценовой категории, игра запускается и работает без проблем.