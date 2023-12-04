iPhone 14 Pro стал дешевле, в том числе и в России

Купить новый iPhone 14 Pro в России теперь можно за 102-103 тысячи рублей. Между тем всего год назад отдать за него пришлось бы 120 тысяч рублей, то есть речь идет об удешевлении примерно на 15 процентов.

Купить же базовую модель устаревшего на поколение смартфона от Apple можно еще дешевле — за 70 тысяч рублей вместо 85 тысяч. Разумеется, цена могла бы быть еще ниже, но спрос определяет предложение, а многие покупают именно прошлогодние модели, чтобы не переплачивать за новизну.