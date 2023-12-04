Видеоигры
Новости
Главная
Видеоигры

Сегодня, 19:25

iPhone 14 Pro стал дешевле, в том числе и в России

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
iPhone 14 Pro.
Фото Apple

Купить новый iPhone 14 Pro в России теперь можно за 102-103 тысячи рублей. Между тем всего год назад отдать за него пришлось бы 120 тысяч рублей, то есть речь идет об удешевлении примерно на 15 процентов.

iPhone. В России подешевел iPhone 14 — новенький смартфон можно приобрести за 75 тысяч рублей

Купить же базовую модель устаревшего на поколение смартфона от Apple можно еще дешевле — за 70 тысяч рублей вместо 85 тысяч. Разумеется, цена могла бы быть еще ниже, но спрос определяет предложение, а многие покупают именно прошлогодние модели, чтобы не переплачивать за новизну.

Источник: Apple News
0
Читайте также
В «Спартаке» прокомментировали скандал с участием Абаскаля и Бериши
«Суперзвезда». Панарин подарил Нью-Йорку первый домашний хет-трик за «Рейнджерс»
Жена идет пешком: Верховный суд признал законным конфискацию авто у супругов
Экс-министр Абызов выплатил более 20 млрд рублей по иску Генпрокуратуры РФ
Медведев пошутил над «солидарностью» Запада с Украиной
Пенсия за выслугу лет в 2024 году: на сколько повысят, кому назначат
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Даллас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Гранада»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
«Жирона» — «Валенсия»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
Дмитрий Яшкин выбыл на три месяца
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
У лидера чемпионата «Спартака» пошли поражения
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук вернется в большой хоккей спустя 2,5 года
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

VR-тренажер позволит игрокам превратиться в леопарда

Дата выхода трейлера GTA 6: до самого ожидаемого геймерами события декабря остались считанные часы

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости