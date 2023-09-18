iOS 17 уже можно установить на Айфоны — как это сделать

Apple выпустила iOS 17 на целом ряде устройств. Официально время обновления не называли, но мало кто сомневался, что оно произойдет в 20:00 по Москве — в обыкновенное для Apple окно.

17-я версия мобильной ОС порадует пользователей обновленными виджетами, пользовательскими постерами и другими изменениями.

Для работы iOS 17 необходим чип A12 Bionic или старше. А это значит, что самые старые телефоны, на которые ее можно будет установить, — это iPhone XS и XR.

Как установить iOS 17: зайдите в Настройки — Основные — Обновление ПО. Размер операционной системы составляет около 3 гигабайтов.