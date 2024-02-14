iOS 17.4 выйдет в марте — вместе с ней покажут MacBook Air, iPad Pro и iPad Air

Новая версия операционной системы Apple iOS 17.4 появится уже в марте. Вместе с ней покажут новые ноутбуки MacBook Air и планшеты iPad Pro и iPad Air.

MacBook Air. Фото Apple

Среди нововведений iOS 17.4:

— Apple Podcasts, SharePlay для HomePod;

— новые смайлы и возможность использовать карту Apple Cash на большем количестве веб-сайтов при помощи виртуальной карты;

— Обновленное приложение CarPlay, которое появится чуть позже.

13-дюймовый и 15-дюймовый MacBook Air получат процессор M3 — это не только позволит сделать их мощнее, но и увеличит время автономной работы. Новые устройства не получат существенных изменений в дизайне.

iPad Pro. Фото Apple

Новые iPad Pro выпустят в алюминиевом верхнем корпусе, с более ярким OLED-дисплеем, чипом M3, беспроводной зарядкой MagSafe, обновленной клавиатурой Magic Keyboard и селфи-камерой.