Intel приостановила свою деятельность в России

Компания Intel приостановила все деловые операции в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Крупнейший американский производитель процессоров ранее сообщал о приостановке поставок своей продукции в Россию и Белоруссию. При этом организация намерена поддерживать 1,2 тысячи своих сотрудников в РФ и не станет их увольнять.

Intel является разработчиком и производителем электронных устройств и компьютерных компонентов. Он также представляет собой крупнейшего в мире производителя микропроцессоров (занимает на 2008 год 75 процентов этого рынка).

Помимо микропроцессоров Intel выпускает полупроводниковые компоненты для промышленного и сетевого оборудования.