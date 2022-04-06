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Сегодня, 11:34

Intel приостановила свою деятельность в России

Пьеретта АРКАН
Читать «СЭ» в
Intel.

Компания Intel приостановила все деловые операции в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Крупнейший американский производитель процессоров ранее сообщал о приостановке поставок своей продукции в Россию и Белоруссию. При этом организация намерена поддерживать 1,2 тысячи своих сотрудников в РФ и не станет их увольнять.

Intel является разработчиком и производителем электронных устройств и компьютерных компонентов. Он также представляет собой крупнейшего в мире производителя микропроцессоров (занимает на 2008 год 75 процентов этого рынка).

Помимо микропроцессоров Intel выпускает полупроводниковые компоненты для промышленного и сетевого оборудования.

Источник: https://tass.ru/ekonomika/14292113
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