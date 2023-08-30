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Сегодня, 11:04

Insider Gaming: Емельяненко, Тайсон и Али появятся в UFC 5

Давид Хачатрян
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Издание Insider Gaming сообщило, что EA Sports UFC 5 выйдет 27 октября на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

При этом на обложке игры якобы будут экс-чемпионка наилегчайшего женского дивизиона Валентина Шевченко (22-4) и действующий чемпион в полулегком весе Александр Волкановски (26-2). Действующий чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья (24-2) будет изображен в версии Deluxe Edition.

Кроме того, в новой игре от EA Sports будут добавлены бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6), бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Мухаммед Али (56-5) и Федор Емельяненко (40-7). Легендарные бойцы войдут в ростер в качестве бонуса за предварительный заказ.

Алекс Волкановски
Валентина Шевченко
Исраэль Адесанья
Майк Тайсон
Федор Емельяненко
UFC
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