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Сегодня, 15:10

Инсайдера обвиняют в сливах анонса GTA 6 — игроки и студия считают, что сюрприз был испорчен

Владислав Шалганов
Корреспондент
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GTA Online.
Фото Rockstar Games

Журналиста Джейсона Шрайера обвиняют в порче сюрприза для геймеров — ранее он слил дату анонса GTA 6.

Из-за таких непредвиденных обстоятельств, Rockstar пришлось рассказать об игре раньше запланированной даты. Сейчас в студии ищут виновного в сливах даты.

Но разозлились на слив не только разработчики — игроки также остались недовольны испорченным сюрпризом.

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Трейлер GTA 6 обещают показать в начале декабря. Возможно, это произойдет на церемонии «The Game Awards».

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