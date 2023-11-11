Инсайдера обвиняют в сливах анонса GTA 6 — игроки и студия считают, что сюрприз был испорчен
Журналиста Джейсона Шрайера обвиняют в порче сюрприза для геймеров — ранее он слил дату анонса GTA 6.
Из-за таких непредвиденных обстоятельств, Rockstar пришлось рассказать об игре раньше запланированной даты. Сейчас в студии ищут виновного в сливах даты.
Но разозлились на слив не только разработчики — игроки также остались недовольны испорченным сюрпризом.
Трейлер GTA 6 обещают показать в начале декабря. Возможно, это произойдет на церемонии «The Game Awards».
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