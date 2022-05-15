Илья «m0NESY» Осипов использовал баг во время матча против Imperial на PGL Major Antwerp 2022

15 мая ассоциация профессиональных игроков в CS:GO официально запретила использование бага с дымовой гранатой в окне на миду на карте Mirage.

Суть бага заключается в том что проброшеная в нужное место дымовая граната в окне на миду на карте Mirage способна отменить действие другой дымовой гранаты только для человека в позиции на окне.

Визуально данная ошибка выглядит почти как использование читов, потому что фактически оба смока остаются на месте. Ранее в матче стадии Легенд снайпер команды G2 Илья «m0NESY» Осипов использовал этот баг с разрешения судей PGL против Imperial.

Организация G2 также принимала участие в голосовании и была против использования этого бага на PGL Major Antwerp 2022.