Илон Маск стал стримером

Американский предприниматель, генеральный директор Space X, X (бывший Twitter) и Tesla решил попробовать себя в роли стримера.

Начать свою карьеру он решил с Diablo 4 — игру Маск транслировал зрителям на своей странице в X. С недавних пор соцсеть тестирует возможность прямых трансляций для премиум-подписчиков. Стрим миллиардера одновременно смотрели более 900 тысяч зрителей.

Во время одной из трансляций Diablo проходила Всемирная космическая премия, на которой Маск удостоился награды за выдающийся вклад в космические технологии, но предприниматель, очевидно, туда не явился — игра для него, видимо, имела больший приоритет в это время.