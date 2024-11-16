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Сегодня, 16:00

Новое изобретение Илона Маска может заменить самолеты

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Илон Маск собирается перевозить пассажиров между континентами при помощи своих ракет. Миллиардер мечтает о том, чтобы перелет из Нью-Йорка в Шанхай на пассажирской версии космического корабля Starship занимал всего 39 минут — вместо 15 часов, которые требуются для обычного путешествия на самолете.

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Конечно, до этого еще далеко, но Маск верит, что победа Дональда Трампа на выборах сделала этот проект реальным. Впрочем, позволить себе такой рейс смогут далеко не все — примерная стоимость билета оценивается в 10 000 долларов (почти миллион рублей).

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