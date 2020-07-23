«Illidan» сыграет за Natus Vincere на турнире по Apex Legends

Профессиональный игрок в Dota 2 Илья «Illidan» Пивцаев выступит стендином состава Natus Vincere по Apex Legends в четвертый день GLL Masters Summer.

«Illidan» заменит Дмитрия «Fyzu» Петрова. Менеджмент сообщил, что игрок основы пропустит четвертый турнирный день из-за болезни.

Пивцаев выступает на профессиональной сцене со времен DotA Allstars. Наибольших успехов в карьере он добился в составе Virtus.pro.

За карьеру Illidan заработал около 380 тысяч долларов, а его лучшим результатом на The International является 5-6 место в 2015 году.