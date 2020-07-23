«Illidan» сыграет за Natus Vincere на турнире по Apex Legends
21:23
Профессиональный игрок в Dota 2 Илья «Illidan» Пивцаев выступит стендином состава Natus Vincere по Apex Legends в четвертый день GLL Masters Summer.
«Illidan» заменит Дмитрия «Fyzu» Петрова. Менеджмент сообщил, что игрок основы пропустит четвертый турнирный день из-за болезни.
Пивцаев выступает на профессиональной сцене со времен DotA Allstars. Наибольших успехов в карьере он добился в составе Virtus.pro.
За карьеру Illidan заработал около 380 тысяч долларов, а его лучшим результатом на The International является 5-6 место в 2015 году.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/apex-legends/news/illidan-sygraet-za-natus-vincere-na-gll-masters-summer
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