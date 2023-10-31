Игры от Rockstar перестанут работать на Windows 7 и Windows 8

Rockstar отказалась от поддержки своих игр на Windows 7 и Windows 8.

Подобные изменения касаются всех проектов студии, которые есть в Rockstar Game Launcher — запрет начнет действовать в январе 2024 года. Пока неизвестно, касается ли это игр, купленных через Steam, но, скорее всего, это коснется и их.

Ранее появились слухи, что Rockstar отказалась от анонса и выпуска GTA 6 в этом году. Связано это с тем, что у студии нету четких сроков.