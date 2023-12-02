Видеоигры
Новости
Главная
Видеоигры

Сегодня, 12:45

Игровые студии повторяют за Rockstar — они выпустили анонсы в стиле GTA 6

Владислав Шалганов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Постер GTA 6.
Фото Rockstar Games

На волне популярности анонса трейлера Grand Theft Auto 6 многие игровые студии захотели повторить успех Rockstar.

Постеры.
Фото Соцсети

Получилось у них, конечно, больше комично, чем всерьез, ведь постеры с анонсами полностью копируют постер GTA.

Overwatch 2.
Фото Blizzard
Ratten Reich.
Фото Crytivo

Самым неожиданным участником флешмоба стало правительство бразильского Сан-Паулу — на своем постере всем желающим предложили посетить театральное представление Дио До Самба.

Сан-Паулу.
Фото Соцсети
0
Читайте также
BWF приостановила членство Национальной федерации бадминтона России
Российский биатлонист Поршнев объявил о завершении карьеры в 27 лет
На Камчатке водитель автомобиля врезался в колонну военных
На СВО погиб ставший известным благодаря клипу украинской группы «Грибы» Денис Степанов
Самолет А320 готовится к аварийной посадке в Шереметьево
Убившую новорожденного ребенка в поезде МЦК мать осудили на три года
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Дмитрий Яшкин выбыл на три месяца
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
У лидера чемпионата «Спартака» пошли поражения
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук вернется в большой хоккей спустя 2,5 года
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Валиевой не нужны четверные, а Косторной — парное катание? Live
Воронков, Чинахов, Марченко и Проворов забили в одном матче НХЛ
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Форварду «Коламбуса» Воронкову плохо в Америке
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

У NAVI появились собственные Rolex — их игрокам подарил владелец клуба

В Steam вышел бесплатный симулятор владения таверной — в него можно поиграть с друзьями

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости