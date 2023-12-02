Игровые студии повторяют за Rockstar — они выпустили анонсы в стиле GTA 6

На волне популярности анонса трейлера Grand Theft Auto 6 многие игровые студии захотели повторить успех Rockstar.

Постеры. Фото Соцсети

Получилось у них, конечно, больше комично, чем всерьез, ведь постеры с анонсами полностью копируют постер GTA.

Overwatch 2. Фото Blizzard

Ratten Reich. Фото Crytivo

Самым неожиданным участником флешмоба стало правительство бразильского Сан-Паулу — на своем постере всем желающим предложили посетить театральное представление Дио До Самба.