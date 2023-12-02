Игровые студии повторяют за Rockstar — они выпустили анонсы в стиле GTA 6
На волне популярности анонса трейлера Grand Theft Auto 6 многие игровые студии захотели повторить успех Rockstar.
Постеры.
Фото Соцсети
Получилось у них, конечно, больше комично, чем всерьез, ведь постеры с анонсами полностью копируют постер GTA.
Overwatch 2.
Фото Blizzard
Ratten Reich.
Фото Crytivo
Самым неожиданным участником флешмоба стало правительство бразильского Сан-Паулу — на своем постере всем желающим предложили посетить театральное представление Дио До Самба.
Сан-Паулу.
Фото Соцсети
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