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Сегодня, 17:08

Игроков из России не пускают в ранний доступ Mortal Kombat 1 — c VPN все работает

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Mortal Kombat 1.
Фото NetherRealm Studios

Игроки из России и Белоруссии испытывают проблемы с ранним доступом Mortal Kombat 1. Онлайн-функции игры попросту не работают — появляется ошибка при подключении к серверам. Исправить ее можно только подключив VPN. При этом серверы бета-версии работали в нашем регионе хорошо.

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Кроме того, продолжают быть доступными серверы Mortal Kombat 11, предыдущей части. Все это оставляет игрокам надежду на то, что с полноценным релизом 19 сентября у них получится поиграть по сети. Впрочем, никаких гарантий нет.

Источник: Российская Газета
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