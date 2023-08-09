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Сегодня, 19:30

Игроки заметили, что в Mortal Kombat 1 персонажи имеют мало растительности на лице

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Саб-Зиро.
Фото Mortal Kombat 1

Один из пользователей Reddit подметил особенность дизайна персонажей Mortal Kombat 1 — у абсолютного большинства из них нет усов и бород.

В частности, лицевой растительности лишились Саб-Зиро, Кано и Кенши — разве что у последнего остались едва заметные следы щетины.

Впрочем, объяснить это несложно: новая часть серии представляет собой «мягкую перезагрузку», бойцы выглядят заметно моложе, и не в последнюю очередь именно за счет гладких лиц.

Источник: Reddit
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