Игроки выбрали идеального актера для экранизации GTA 3

Пользователи Reddit выбрали идеального актера на роль главного героя из GTA 3.

По мнению геймеров, с ролью молчаливого психопата Клода отлично бы справился Райан Гослинг. В его послужном списке уже есть похожая роль в фильме «Драйв».

Драйв. Фото Bold Films

Другие пользователи также предложили на роль Клода Роберта Паттинсона:

«Роберт Паттинсон, мне кажется, подходит куда больше Гослинга. Они очень похожи внешне», — комментарий пользователя Reddit.