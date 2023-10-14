Игроки выбрали идеального актера для экранизации GTA 3
Пользователи Reddit выбрали идеального актера на роль главного героя из GTA 3.
По мнению геймеров, с ролью молчаливого психопата Клода отлично бы справился Райан Гослинг. В его послужном списке уже есть похожая роль в фильме «Драйв».
Драйв.
Фото Bold Films
Другие пользователи также предложили на роль Клода Роберта Паттинсона:
«Роберт Паттинсон, мне кажется, подходит куда больше Гослинга. Они очень похожи внешне», — комментарий пользователя Reddit.
Довод.
Фото Warner Bros.
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