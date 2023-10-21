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Сегодня, 19:25

Игроки вспомнили игры с самыми отвратительным протагонистами

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Quantic Dream

Пользователи Reddit решили вспомнить игры с самыми отвратительным протагонистами. Оказалось, что больше всех игрокам пришелся не по вкусу Итан Марс из Heavy Rain, раздражающий игроков своим поведением. Впрочем, в Heavy Rain есть несколько играбельных персонажей, что смягчает ситуацию.

Фото Daedalic Entertainment

На втором месте оказался Голлум из одноименной провальной игры — многие недоумевали, кому вообще захочется играть за столь неприятного персонажа. Однако вопрос оказался спорным — нашлось немало комментаторов, считающих, что в самой идее ничего плохого нет, и подкачала в первую очередь ее реализация.

Фото Visceral Games

Свое место в топе нашла Фрей, главная героиня Forspoken, и Айзек Кларк из Dead Space 3 — именно в этой части его характер заметно испортился.

Фото Luminous Productions

А самым необычным «победителем» оказался гусь из Untitled Goose Game — уж слишком злобными и вредоносными казались геймерам любые его намерения.

Источник: Reddit
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