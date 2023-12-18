Игроки в Standoff 2 смогут бесплатно получить до 100 золота — что нужно сделать

Standoff 2 приготовила специальную акцию, в рамках которой геймеры смогут заработать премиальную валюту.

Акция «Миссии Standoff 2» пройдет с 18 декабря по 30 января 2024 года. Чтобы получить призы, игрокам нужно выполнять ежедневные тематические задания.

Standoff 2. Фото Axlebolt

Чтобы открыть к ним доступ, игрокам нужно зарегистрироваться на площадке «VK Play Турниры», привязать к сервису свою страничку VK и аккаунт Standoff 2, а также подписаться на группу игры в VK.