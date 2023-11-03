Игроки в гневе от Call of Duty: Modern Warfare 3 — игра проходится за 3 часа

Игроки недовольны сюжетной кампанией Modern Warfare 3 — при стоимости ААА-проекта шутер проходится за 3 часа.

Кроме этого, игроков очень расстроил геймплей — скучные миссии, минимум зрелищных сцен и очень глупый сюжет.

Но самой главной претензией, конечно, стала цена — игра, больше напоминающая небольшое сюжетное DLC, стоит 70 долларов или 7000 рублей.

В Activision рассказали, что в сетевой игре на первых порах не будет новых карт — вместо этого игроков «порадуют» классическими картами из предыдущих игр.