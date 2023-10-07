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Игроки в Counter-Strike 2 жалуются на критические баги

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Counter-Strike 2.
Фото Valve

Counter-Strike 2 несколько месяцев находилась в закрытом бета-тесте, но это, похоже, не помогло Valve избавиться от критических багов.

Одним из таких багов стало наслаивание текстур одной карты на другую — происходит это в момент самого матча, что не просто вызывает недоумение, но и препятствует нормальной игре.

Counter-Strike 2.
Фото Valve

Другой критической ошибкой являются редки проблемы с повторным присоединением к матчу — при вылетах игры в главном меню CS2 просто не появляется кнопка «Подключиться повторно».

Counter-Strike 2.
Фото Valve

Valve никак не прокомментировала данные ошибки, но студия стабильно выпускает патчи.

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