Игроки уходят из Dota 2 — им не нравится компендиум

Недовольство игроков компендиумом для Dota 2 отражается не только на сборах The International — падают и другие показатели. Так, на фоне выхода компендиума пиковый онлайн упал на 80 тысяч игроков, а всего за сентябрь игра в среднем растеряла примерно 7 тысяч постоянных игроков.

Разумеется, частично эти цифры связаны и с другими причинами — например, началом учебного года. Но и недооценивать разочарование фанатов неудачным ходом Valve также не стоит.