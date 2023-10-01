Видеоигры
Новости
Главная
Видеоигры

Сегодня, 21:05

Игроки уходят из Dota 2 — им не нравится компендиум

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Dota 2.
Фото Valve

Недовольство игроков компендиумом для Dota 2 отражается не только на сборах The International — падают и другие показатели. Так, на фоне выхода компендиума пиковый онлайн упал на 80 тысяч игроков, а всего за сентябрь игра в среднем растеряла примерно 7 тысяч постоянных игроков.

График с&nbsp;чемпионатами разных лет. С миллиона долларов до 157 тысяч — призовой фонд The International 2023 может быть рекордно низким

Разумеется, частично эти цифры связаны и с другими причинами — например, началом учебного года. Но и недооценивать разочарование фанатов неудачным ходом Valve также не стоит.

Источник: TG-канал
1
0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Кержаков ответил на вопрос о самом неудачном матче со «Спартаком» в Сербии
УНИКС победил «Локомотив» в первом матче нового сезона Единой лиги ВТБ
Скончался народный артист России Виталий Коняев
Конгрессмен-республиканец заявил о планах отстранить спикера Маккарти
СМИ сообщили о росте цен на бензин в США из-за запрета России на экспорт топлива
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
«Сочи» обыграли лидера «Запада» — «Торпедо»
Петросян под Джексона: лунная дорожка с армянским колоритом
Акатьевой не смогли включить музыку с первого раза
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Авангард» разгромлен московским «Динамо»
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Российские игроки не блещут в выставочных матчах НХЛ
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Почему валится «Трактор», срыв Тамбиева, прорыв «Лады»
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Команда Федорова проиграла «Ладе»
Алексадр Кадейкин назначен капитаном СКА после серии поражений
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Уголовные наказания, кредиты и коммуналка — что будет в российском The Sims

67% обладателей iPhone в России меняют старые модели на новые
Новости
RSS RSS
Все новости