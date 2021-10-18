Игроки Team Spirit рассказали, куда потратят призовые за победу на чемпионате по Dota 2

Игроки Team Spirit рассказали, куда планируют потратить 18 миллионов долларов после победы на чемпионате по Dota 2.

Александр Хертек (Torontotokyo) сообщил, что пообещал купить 11-летней сестре квартиру в центре Москвы в случае победы. Мирослав Колпаков (Miroslaw) отметил, что намерен приорести квартиру себе и машину отцу.

«Я куплю домик для кошки. И, возможно, усадьбу», — рассказал «РИА Новости» Илья Мулярчук (Yatoro).

«А я не знаю, что мне покупать, у меня все есть. У меня все есть, что нужно, я ни в чем не нуждаюсь», — добавил Магомед Халилов (Collapse).

Вчера, 18 октября, в гранд-финале турнира Team Spirit обыграла PSG.LGD со счетом 3:2. За победу российская команда получила 18,2 миллиона долларов.