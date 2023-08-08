Игроки сравнили дизайны Ашры, Сарины, Рептилии и Хавика в Mortal Kombat 1 с дизайнами прошлых игр

Сравнение старых дизайнов с новыми опубликовали пользователи Reddit.

Персонажи Mortal Kombat 1 стали более детализированными — на одежде каждого из бойцов появились мелкие элементы одежды, а также интересные детали. Например, несколько загадочных связок с ключами на поясе Рептилии.

Также было решено избавиться от некоторых элементов одежды. Например, от шляпы Ашры из предыдущих частей.

Трейлер с новыми персонажами появился в Сети 7 августа. В нем помимо новых персонажей показали классического Страйкера и робота Сайракса (в игре они будут камео-персонажами), а также несколько новых карт — известный фанатам живой лес и многолюдный порт, с которого запускают фейерверки.