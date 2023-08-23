Игроки с плохим зрением смогут услышать фаталити в Mortal Kombat 1

Западные журналисты поделились интересными подробностями о новой части культового файтинга Mortal Kombat — в MK1 игроки с плохим зрением смогут услышать звуковое описание кровавых добиваний.

Mortal Kombat 1. Фото NetherRealm Studios

Диктор с успокаивающей интонацией в красках будет описывать жестокие фаталити, которые будут происходить на экране. Журналист назвал такой ход «абсолютно невероятной идеей».

Ранее в сети появился новый трейлер Mortal Kombat 1, приуроченный к показу игры на выставке Gamescom. В нем показали двух новых играбельных персонажей — Шао Кана и Синдел.

Релиз Mortal Kombat 1 состоится 19 сентября на PS5, Xbox Series, Switch и ПК.