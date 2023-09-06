Игроки разочаровались в Starfield? Они возвращают деньги за покупку игры в Steam

Полноценный релиз Starfield произошел этой ночью, а игру уже вернули обратно в магазин около 200 тысяч раз за сутки. Это значительно превышает средние показатели для таких игр в 70-140 тысяч возвратов.

Впрочем, это может свидетельствовать не только о разочаровании игроков, но и о недостатках политики раннего доступа.

Для покупателей Premium-издания Starfield вышел еще 1 сентября. И многие из них уже успели пройти игру — после чего просто вернули деньги, или же приобрели стандартное издание на двадцать долларов дешевле.

Ранее мы рассказывали о том, что нужно знать про Starfield.