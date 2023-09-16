Игроки раскритиковали коллекционное издание Mortal Kombat 1

В сети появились фотографии коллекционного издания Mortal Kombat 1 — игроки были не в восторге от того, как оно выглядит.

Mortal Kombat 1. Фото NetherRealm Studios

Больше всего претензий получила самая главная часть «коллекционки» — фигурка Лю Кана, которая, по словам игроков, выглядит, как плохо напечатанная на 3D-принтере модель:

«Ощущение, будто фигурки начали красить, а потом им стало лень закончить дело до конца. Плюс детализация у фигурки ну очень уж скудная», — комментарий недовольного пользователя.

Mortal Kombat 1. Фото NetherRealm Studios

В том числе недовольными остались и русские игроки, ведь коллекционное издание Mortal Kombat 1 стоит 20 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что у игроков из России в Mortal Kombat 1 отключены сетевые функции внутри игры. Спасет от такого только использование VPN-сервисов.