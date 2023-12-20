Игроки PlayStation выбрали свою игру года — это эксклюзив Sony

PlayStation Blog провела опрос среди любителей Sony о лучших играх 2023 года на консолях PlayStation. Лучшей игрой на PlayStation 5 стала Marvel's Spider-Man 2 — за игру отдали большее количество голосов.

Spider-Man 2. Фото Insomniac

На втором месте оказалась Baldur's Gate 3 — недавно игра от Larian также удостоилась премии «Игра года» на The Game Awards.

На PS4 лучшими стали Hogwarts Legacy и Resident Evil 4 Remake — у игр совсем небольшая разница в голосах, но в лидеры выбилась история о школе волшебства.