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Игроки недовольны новыми патчами для TES 5: Skyrim — разработчиков просят остановиться

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Bethesda Softworks

В декабре прошлого года Bethesda внезапно взялась обновлять свою самую легендарную TES 5: Skyrim. Нельзя сказать, что патч оказался бесполезным — он улучшил совместимость со Steam Deck и мониторами высоких разрешений, но геймеры все равно остались недовольны.

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Главной причиной стало то, что обновление «сломало» поддержку модов. Bethesda анонсировала работу над новым патчем, но игроки умоляют остановиться и перестать выпускать обновления к игре, которой скоро исполнится 13 лет.

Источник: TG-канал Epic Games Store
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