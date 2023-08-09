Игроки недовольны ценой порта Red Dead Redemption — издатель с ними поспорил

Анонс переиздания Red Dead Redemption для PS4 и Nintendo Switch не снискал популярности у игроков. В комментариях жалуются на чересчур высокую стоимость, практически полное отсутствие видимых изменений и отсутствие порта на ПК или современные приставки.

Но Штраус Зельник, глава Take-Two, не видит во всем этом никакой проблемы. По его словам, цена в 50 долларов — «коммерчески верная», а куда и что портировать решают разработчики, а не руководство компании. Если это была попытка успокоить разгневанную аудиторию — то она явно не удалась.