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Сегодня, 14:45

Игроки недовольны ценой порта Red Dead Redemption — издатель с ними поспорил

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Red Dead Redemption.
Фото Red Dead Redemption

Анонс переиздания Red Dead Redemption для PS4 и Nintendo Switch не снискал популярности у игроков. В комментариях жалуются на чересчур высокую стоимость, практически полное отсутствие видимых изменений и отсутствие порта на ПК или современные приставки.

Но Штраус Зельник, глава Take-Two, не видит во всем этом никакой проблемы. По его словам, цена в 50 долларов — «коммерчески верная», а куда и что портировать решают разработчики, а не руководство компании. Если это была попытка успокоить разгневанную аудиторию — то она явно не удалась.

Источник: https://t.me/psony_com/28431
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