Игроки громят рейтинг Starfield — ругают сюжет, графику и геймплей

На агрегаторах пользовательских оценок громят Starfield. Игроки называют игру устаревшей и скучной.

Starfield. Фото Bethesda

«Главное разочарование 2023 года. Графика и анимация из 2010 года; музыка из Oblivion; геймплей из Skyrim... Кто знает, может, это просто мод на Skyrim, а не полноценная игра», — комментарий пользователя.

Starfield. Фото Bethesda

Недовольные пользователи также критикуют открытый мир игры, называя его пустым и однообразным:

«Я не понимаю, как Bethesda удалось сделать исследование открытого мира настолько скучным, безжизненным и однообразным», — комментарий пользователя.

Starfield. Фото Bethesda

Обзоры игроков разделились. Пользовательская оценка на одном из агрегаторов — 5.5 из 10. На данный момент негативных и позитивных обзоров почти поровну.