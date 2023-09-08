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Сегодня, 13:42

Игроки громят рейтинг Starfield — ругают сюжет, графику и геймплей

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Starfield.
Фото Bethesda

На агрегаторах пользовательских оценок громят Starfield. Игроки называют игру устаревшей и скучной.

Starfield.
Фото Bethesda

«Главное разочарование 2023 года. Графика и анимация из 2010 года; музыка из Oblivion; геймплей из Skyrim... Кто знает, может, это просто мод на Skyrim, а не полноценная игра», — комментарий пользователя.

Starfield.
Фото Bethesda

Недовольные пользователи также критикуют открытый мир игры, называя его пустым и однообразным:

«Я не понимаю, как Bethesda удалось сделать исследование открытого мира настолько скучным, безжизненным и однообразным», — комментарий пользователя.

Starfield.
Фото Bethesda

Обзоры игроков разделились. Пользовательская оценка на одном из агрегаторов — 5.5 из 10. На данный момент негативных и позитивных обзоров почти поровну.

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