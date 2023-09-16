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Сегодня, 11:55

Игрок Mortal Kombat 1 показал, как снять все здоровье врагу за одну комбинацию

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Mortal Kombat 1.
Фото NetherRealm Studios

В сети появилось видео, в котором геймер при помощи Райдена сделал смертоносное комбо в Mortal Kombat 1.

Ролик завирусился в сети и вызвал неоднозначную реакцию в сети — кто-то с шуткой заявил, что это «типичный Мортал Комбат», а кто-то разозлился на разработчиков за одни и те же ошибки, которые они допускают в каждой части игры — комбо, отнимающее все здоровье, было во всех частях MK, но со временем разработчики убирали эту возможность.

Выход игры запланирован на 19 сентября для ПК, PlayStation 5 и Nintendo Switch. Те, кто приобрел Deluxe-издание игры, смогли начать играть еще 14 сентября.

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