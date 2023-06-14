Dave: «Могу с уверенностью сказать, что в нашем матче HOLD S будет непросто»

Игрок команды Cookie Cutter Butter Давид dave Терешин поделился впечатлениями от нового формата FONBET MEDIA ELEAGUE.

«Я думаю, что это изменение в плюс. Можно расценивать групповой этап как проверку сил перед LAN-турниром. Это круто, потому что многие не любят тренироваться или подготавливаться на медиатурнирах. Также есть пару дней, чтобы отшлифовать свои наработки после группы», — приводит слова Терешина Cybersport.Metaratings.ru.

Терешин также отметил хорошую коммуникацию в Cookie Cutter Butter.

«Изначально я AWP-IGL, и мне достаточно на самом деле добрать любых игроков, потому что самые важные роли во мне одном. Но также у меня есть Дима ProbLeM, который является активным профессиональным игроком и капитаном своей команды, поэтому мы можем очень хорошо подстроиться под любую ситуацию на карте. Что касается других ребят, то они очень исполнительные, все слушают и выполняют то, что мы говорим. Правильно стараемся использовать Арину, раскрывать её сильные стороны в угоду командного результата», — сказал Dave.

Третий сезон FONBET MEDIA ELEAGUE проходит с 12 по 18 июня. На данный момент команды сыграли матчи в групповых стадиях, а с 16 июля начнётся плей-офф. Шесть коллективов разыгрывают призовой фонд в размере 2 000 000 рублей, победитель получит 750 000 рублей.