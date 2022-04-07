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Игра S.T.A.L.K.E.R. 2 все же будет доступна россиянам

Пьеретта АРКАН
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Игра S.T.A.L.K.E.R. 2 все же будет доступна россиянам.

Игра S.T.A.L.K.E.R. 2 будет добавлена в Xbox Game Pass с первого дня релиза. Для пользователей с оформленной подпиской она будет доступна.

Разработчики отметили, что «если у вас в стране будет работать Game Pass — игра будет доступна». У россиян он продолжает работать, хотя продлить подписку нельзя из-за приостановки деятельности Microsoft.

Напомним, что в начале марта GSC Game World объявила о приостановке разработки S.T.A.L.K.E.R 2, а также прекратила продажу всех своих игр в России.

S.T.A.L.K.E.R. 2 — возвращение легендарной серии от GSC Game World: один из самых больших открытых миров с масштабной, нелинейной историей. Игра выйдет одновременно на PC и Xbox series X/S.

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