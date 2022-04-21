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Игра «It takes two» получит экранизацию от Amazon

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Игра «It takes two» получит экранизацию от Amazon.

Стало известно, что action-adventure игра «It takes two» будет экранизирована компанией Amazon. Продюсировать фильм станет dj2 Entertainment, а Seven Bucks Productions теперь участвует в проекте вместе с Amazon Studios.

Дуэйн Джонсон, Дэни Гарсия и Хирам Гарсия будут продюсерами от имени Seven Bucks. Согласно источникам, Дуэйн «Скала» Джонсон также может сыграть главную роль в фильме, но пока официально ничего не известно.

Экранизация расскажет о Мэй и Коди, которые во время развода обнаруживают, что их разум переносится в двух кукол, которых их дочь Роуз сделала для их представления. Теперь они должны отправиться в дикое и фантастическое путешествие, чтобы найти способ вернуться в свои тела.

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