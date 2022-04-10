Игра Elden Ring впервые потеряла лидерство в недельном чарте Steam

В еженедельном топе Steam впервые за полтора месяца первое место занято не Elden Ring. Теперь лидер чарта LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.

Вышедшей на этой неделе приключенческий экшен по мотивам «Звездных Войн» побил рекорды прочих LEGO-игр.

Критики также сошлись во мнениях насчет удачной формулы игры. Отмечают, что «разработчикам удалось удачно адаптировали материал основных фильмов серии, наполнив местный мир огромным количеством различных активностей и обновив всевозможные геймплейные механики» — говорится в обзорах на сайте hardcoregamer.

Ранее Elden Ring — экшен-RPG от FromSoftware держалась на верхушке топа полтора месяца подряд.