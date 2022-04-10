Киберспорт
Новости
Главная
Киберспорт

Сегодня, 19:36

Игра Elden Ring впервые потеряла лидерство в недельном чарте Steam

Пьеретта АРКАН
Читать «СЭ» в
Игра Elden Ring впервые потеряла лидерство в недельном чарте Steam.

В еженедельном топе Steam впервые за полтора месяца первое место занято не Elden Ring. Теперь лидер чарта LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.

Вышедшей на этой неделе приключенческий экшен по мотивам «Звездных Войн» побил рекорды прочих LEGO-игр.

Критики также сошлись во мнениях насчет удачной формулы игры. Отмечают, что «разработчикам удалось удачно адаптировали материал основных фильмов серии, наполнив местный мир огромным количеством различных активностей и обновив всевозможные геймплейные механики» — говорится в обзорах на сайте hardcoregamer.

Ранее Elden Ring — экшен-RPG от FromSoftware держалась на верхушке топа полтора месяца подряд.

0
Читайте также
От Тутберидзе в ЦСКА и к Плющенко — и снова по кругу. Фигурист не может найти себе место
Разгружал баржи на Енисее, вышибал людей из клуба. История Петра Яна, который обязан побеждать Стерлинга в третьем бою
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Gambit обыграла Nemiga Gaming на Winline D2CL Season 9

Hydra победила CHILLAX на Winline D2CL Season 9
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости