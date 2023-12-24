IGN составила рейтинг лучших частей GTA — топ получился спорным
Западный портал IGN составил рейтинг лучших частей Grand Theft Auto.
Топ был составлен в честь анонса GTA 6, который состоялся в начале декабря.
На первых трех местах оказались GTA 5, GTA: San Andreas и GTA: Vice City соответственно. Четвертая часть GTA находится на четвертом месте.
Не все геймеры оценили такой топ — многие посчитали, что четвертая часть заслужила место в лидирующей тройке.
Топ всех игр Grand Theft Auto:
1. Grand Theft Auto 5
2. Grand Theft Auto: San Andreas
3. Grand Theft Auto: Vice City
4. Grand Theft Auto 4
5. Grand Theft Auto 4: The Ballad of Gay Tony
6. Grand Theft Auto Online
7. Grand Theft Auto Vice City Stories
8. Grand Theft Auto 3
9. Grand Theft Auto: The Lost and Damned
10. Grand Theft Auto: Liberty City Stories
11. Grand Theft Auto: Chinatown Wars
12. Grand Theft Auto
13. Grand Theft Auto 2
14. Grand Theft Auto: London 1969
15. Grand Theft Auto: Advance